Evergrande, l'Alta corte di Hong Kong ordina la liquidazione

La sentenza e i liquidatori provvisori

"In base all'evidente mancanza di progressi da parte della società nel presentare una proposta di ristrutturazione realizzabile, ritengo opportuno che il tribunale emetta un ordine di liquidazione nei confronti della società e a tal proposito lo emetto", ha detto Chan. In un'udienza pomeridiana sono stati nominati liquidatori provvisori Edward Middleton e Tiffany Wong, della società specializzata in ristrutturazioni aziendali Alvarez & Marsal, intenzionati a incontrare il management per capire meglio la situazione e discutere i passi successivi.