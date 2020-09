Evasione Iva, l'Italia ancora prima in Europa: lo Stato perde 35 mld

Anche nel 2018 l'Italia si è confermata al primo posto nell'Unione europea per evasione Iva in valore nominale, con una perdita per lo Stato di 35,4 miliardi di euro. Il nostro Paese è invece quarto per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 24%, dietro solo a Romania (33,8%), Grecia (30,1%) e Lituania (25,9%). Il dato emerge dal rapporto sull'Iva della Commissione Ue che sottolinea come l'Unione abbia perso 140 miliardi nel 2018.