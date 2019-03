Eurozona, la Bce taglia le stime di crescita: nel 2019 Pil a +1,1%

La Banca centrale europea ha di nuovo rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l'Eurozona, portando il Pil 2019 a +1,1% dopo il +1,7% stimato a dicembre, già ridimensionato rispetto al precedente +1,8%. Secondo il presidente Mario Draghi le cifre sono in peggioramento anche nel 2020, quando il Pil è visto in crescita dell'1,6% contro il precedente 1,7%, mentre nel 2021 si conferma un aumento dell'1,5%.