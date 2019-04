Eurotower, la Bce conferma i tassi fermi fino alla fine del 2019

La Bce conferma che i tassi di interesse rimarranno fermi fino alla fine del 2019. In una nota, l'Eurotower spiega che i tassi di interesse si manterranno "su livelli pari a quelli attuali almeno fino alla fine del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine".