Eurosummit accoglie modifiche italiane al testo finale sul Mes

L'Eurosummit ha accolto la proposta italiana di modificare le conclusioni che riguardano il negoziato sul Mes, il meccanismo europeo di stabilità. Secondo alcune fonti citate dall'agenzia Ansa, la modifica che rende più esplicito il concetto che il negoziato deve proseguire e non finire a gennaio non cambia però la tabella di marcia che si è dato l'Eurogruppo per l'approvazione. Resta quindi l'idea di avere un accordo finale entro i primi mesi del 2020.