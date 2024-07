Eurostat: in Italia la vita lavorativa sale a 32,9 anni ma siamo penultimi in Ue

In pratica nella maggior parte dei Paesi dell'Ue la durata della vita lavorativa delle donne è aumentata più di quella degli uomini, con le uniche eccezioni di Danimarca e Romania. A Malta, Slovacchia, Lussemburgo, Estonia e Cipro, l'aumento è stato significativamente più alto per le donne che per gli uomini. In Bulgaria, Slovenia, Danimarca e Svezia, gli aumenti per uomini e donne sono stati pressoché uguali. In Italia è cresciuta di circa 2,6 anni a fronte dei 2,2 anni in media in Ue.