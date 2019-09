Eurostat, dati occupazione 2018: Sicilia fanalino di coda in zona euro (44,1%)

Quattro su cinque delle Regioni con il tasso di occupazione più basso in Europa sono nel Sud Italia con meno della metà delle persone tra i 20 e i 64 anni che ha un lavoro a fronte del 73,1% medio in Ue. I dati Eurostat riferiti al 2018 vedono guidare questa "triste" classifica al contrario la Sicilia con il 44,1% di persone con lavoro, la Campania con il 45,3%, la Calabria con il 45,6% e la Puglia con il 49,4%.

La peggiore in graduatoria è la Mayotte (Regione dʼoltremare francese che è in Africa vicino al Madagascar) con il 40,8% delle persone tra i 20 e i 64 anni al lavoro.



I numeri italiani sono davvero sconfortanti, specialmente se declinati sulla disoccupazione giovanile. Matera ad esempio, capitale europea per la cultura 2019, ha il 69,2% di giovani con meno di 24 anni che non trovano lavoro, ma il tasso di disoccupazione giovanile oltrepassa il 60% anche in province come Caltanissetta (64,8%), Vibo Valentia (63,4%) e Benevento (60,2%). Percentuali contenute di occupati, inoltre, si rilevano nella provincia di Trapani (38,4%), preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8).