Euro, la moneta unica compie vent'anni: lanciata il 1° gennaio 1999

L'euro compie vent'anni. La moneta unica è stata lanciata il 1° gennaio 1999: inizialmente solo per le transazioni contabili e finanziarie e tre anni più tardi anche con banconote e monete di uso comune. All'alba del 1999 l'euro diventa la valuta ufficiale per 291 milioni di persone in 11 Paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Oggi l'Eurozona comprende 19 Stati.