Eurispes: oltre la metà degli italiani ha difficoltà ad arrivare a fine mese 

Oltre la metà della popolazione italiana arriva a fine mese con difficoltà.

Bollette, affitto e rate del mutuo rappresentano un problema per il 57,4%. È quanto emerge dalle indagini campionarie del Rapporto Italia 2024 dell'Eurispes. Per far quadrare i conti, gli italiani sono costretti a chiedere aiuto alla famiglia di origine (nel 32,1% dei casi) o a ricorrere all'acquisto a rate (42,7%). Il 28,3% rinuncia anche a cure, interventi dentistici o controlli medici.