Esenzione bollo auto storiche 2024: cos'è e come ottenerlo

Secondo quanto previsto dall'articolo 60 del codice della strada, le auto storiche sono divise in due gruppi: macchine d'epoca e veicoli di interesse storico. Le prime sono da collezione: sono state cancellate dal Pubblico registro automobilistico Pra poiché non posseggono più le caratteristiche per circolare su strada, sono iscritte in un apposito elenco e non possono viaggiare se non in occasione di manifestazioni e raduni, come per esempio la fiera Milano AutoClassica. Le auto di interesse storico sono ancora iscritte al Pra e possono circolare. Inoltre, sono sottoposte a revisione periodica.