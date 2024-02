Eredità Agnelli, pm: "Beni ulteriori" in paradisi fiscali

Tgcom24

Pm: firme Marella "apocrife" I pm della procura di Torino scrivono anche le firme riconducibili a Marella Caracciolo su "alcuni documenti di rilievo" come "le aggiunte testamentarie" e "i contratti di locazione degli immobili italiani" sono di "natura ragionevolmente apocrifa".

Margherita Agnelli accusa: "Fittizia la residenza di Marella Caracciolo" "Alcuni soggetti" hanno cooperato per "creare l'apparenza di una residenza in Svizzera in realtà fittizia" di Marella Caracciolo. È l'accusa mossa dalla figlia della donna, Margherita Agnelli, nell'esposto consegnato alla procura di Torino. "La creazione di tale residenza fittizia - si legge nel decreto - sarebbe stata preordinata, da un lato, sotto il profilo ereditario, a sottrarre la successione della 'de cuius' all'ordinamento italiano; dall'altro, sotto il profilo dell'aspetto fiscale, a evitare l'assoggettamento a tassazione in Italia di ingenti cespiti patrimoniali e di redditi derivanti da tali disponibilità".

I magistrati sospettano che Marella Caracciolo abbia "dimorato abitualmente a Torino", e in particolare in una villa della collina torinese, "anziché in Svizzera". John Elkann, nipote della donna, su "suggerimento" del commercialista Gianluca Ferrero (la cui figura di presidente della Juventus non è oggetto di questa indagine), avrebbe fatto figurare come assunte alla Fca Security e a Stellantis Europa delle persone che in realtà prestavano servizio per lei.



John Elkann: "Perseguitati da Margherita Agnelli" "È da più di vent'anni che Margherita Agnelli perseguita i suoi genitori e tre dei suoi figli in tutte le sedi giudiziarie" ma le sue iniziative "non hanno avuto alcun riconoscimento", ha commentato John Elkann tramite i suoi avvocati.