Epifania; due italiani su tre faranno regali | Con una spesa media di 85 euro

Si spenderanno in media circa 85 euro a testa. È quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Confcooperative . Ben tre italiani su quattro cercheranno di risparmiare, visti gli aumenti del costo della vita, e dato che hanno speso troppo tra Natale e Capodanno. Essi proveranno a utilizzare tutte le modalità di risparmio possibile come il riciclo dei regali ricevuti a Natale che vale una contro spesa di 3,4 miliardi.

Saranno due italiani su tre a fare regali per l'Epifania, per una spesa complessiva di 2,3 miliardi, 300 milioni più del 2023.

Cosa si regalerà? La Befana si conferma essere una festa per i bambini, tra i regali a farla da padrone saranno i giocattoli che predominano al Sud. Al Centro, si regaleranno soprattutto, calze piene di dolci, cioccolato ma anche carbone prodotto con zucchero italiano. Al Nord invece vince l'abbigliamento.

Coldiretti: 1 su 10 aprofitterà dei saldi per i regali Quasi un italiano su dieci (9%) acquisterà regali per l'Epifania approfittando anche dell'inizio della stagione dei saldi. È quanto emerge da un' indagine dell'associazione Coldiretti e dell'istituto Ixè sugli acquisti per la festa dell'Epifania.

"Da qualche anno l'appuntamento con la Befana si è diffuso anche tra gli adulti che sfruttano l'occasione per scambiarsi o farsi doni, anche simbolici, spesso approfittando dell'inizio degli sconti", sottolinea la Coldiretti. "Con l'Epifania si conclude la stagione dei regali di fine e inizio anno che rappresenta un business rilevante se si considera che le famiglie italiane hanno scartato sotto l'albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 8 miliardi tra grandi e piccini", conclude la Coldiretti.