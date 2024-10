Entrate erariali da concordato e ravvedimento destinate a fondo per riduzione Irpef

Per il biennio 2024-2025 le maggiori entrate erariali derivanti dall'attuazione del concordato preventivo biennale e "le eventuali maggiori entrate" derivanti dal ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato, sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale "per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote" dell'Irpef. Lo si legge nel decreto fiscale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I soggetti Isa hanno inoltre la possibilità di aderire al ravvedimento speciale anche per le annualità nelle quali hanno dichiarato una delle cause di esclusione di applicazione degli Isa correlata alla diffusione del Covid o hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività.