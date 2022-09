Energia, venerdì proposte Ue per limitare l'aumento dei prezzi

Alla riunione straordinaria dei ministri europei dell'Energia, convocata per venerdì, "ci saranno anche diverse proposte per capire come limitare l'aumento dei prezzi" dell'energia.

Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, spiegando che "in molti ci hanno chiesto di riflettere a una soluzione" e a "formule diverse per contribuire all'abbassamento dei prezzi".