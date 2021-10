Energia, Draghi a Ue: agevolare ripresa e transizione verde

Ansa

Il premier Mario Draghi, nel corso del dibattito sul dossier energetico al Consiglio Ue, ha ringraziato il presidente della Commissione Ursula von der Leyen per le linee guida presentate, ma ha detto che "bisogna essere più ambiziosi e accelerare sui prossimi passi". Lo rendono noto fonti europee. Draghi, spiegano, ha rimarcato l'importanza di intervenire per limitare l'aumento dei prezzi, per agevolare la ripresa e la transizione verde.