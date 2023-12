Energia, Cdm: resta il mercato tutelato per 4 milioni e mezzo di famiglie

Passaggio graduale al libero mercato

Per i quattro milioni e mezzo di utenze interessate, spiegano a Palazzo Chigi, "vengono introdotte misure per assicurare la massima informazione e le migliori condizioni nel passaggio al mercato libero dell'energia elettrica, che già riguarda circa 21 milioni di famiglie". E' quanto stabilito dalle disposizioni inserite nel decreto energia approvato dal governo, e finalizzato appunto a disciplinare il passaggio graduale al mercato libero dei nove milioni di utenze domestiche che ancora usufruiscono del mercato tutelato, rafforzando contemporaneamente gli strumenti finalizzati a prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e possibili alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie non vulnerabili, entro il 10 gennaio 2024 si procederà all’individuazione degli operatori economici che subentreranno nella fornitura.