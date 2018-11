Enel, piano 2019-2021: investimenti 27,5 mld ed energia green al 62%

Nel piano strategico 2019-2021 l'Enel prevede investimenti per 27,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di generare un incremento cumulato dell'Ebitda ordinario di 3,2 miliardi di euro, in aumento del 12% sul piano precedente. Lo annuncia il gruppo elettrico, spiegando inoltre che entro il 2021 il 62% dell'energia prodotta dal gruppo sarà a zero emissioni, rispetto al 48% previsto per il 2018.