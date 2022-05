Elvis Presley rivive nel Metaverso

Elvis Presley torna in “vita” digitalmente nel Metaverso. Dopo i grandi brand del campo del lusso e diversi cantanti contemporanei (tra i quali recentemente Jamiroquai), incominciano ad arrivare anche nomi del passato come appunto quello prestigioso di Elvis Presley. Tutto nasce grazie ad una partnership tra la società detentrice dei diritti, la Elvis Presley Enterprises e lo studio Web3 Run it Wild. Oltre a The Sandbox, Elvis sarà in altri mondi virtuali tra i quali Decentraland, Dappraft, Metakey e Voxel Architects. La piattaforma The Sandbox sta creando l'avatar di Elvis con la società partner Voxel Architects.

UN PROGETTO PER I FAN DI ELVIS

Secondo la piattaforma The Sandbox, Elvis e Metaverso sono il connubio perfetto per creare il luogo dove fare incontrare idel Re del rock'n'roll. In pratica a breve gli utenti del Metaverso potranno diventare "" in formato digitale e poter interagire con altri fan per magari scambiarsi persino “”. Nei comunicati internazionali si parla proprio di “cimeli”, ma ci si chiede quali possano essere (e quale valore possano avere) visto si parla pur sempre di oggetti in formato digitale: immaginiamo qualche chitarra o abito stilizzato in 3d da pagare (con probabilità con soldi veri) e poterseli tenere nel proprio cassetto digitale per sentirsi un vero fan di Elvis.

ELVIS FA VOLARE IL TITOLO DI THE SANDBOX

Decentraland

L'annuncio di Elvis nel Metaverso ha un effetto positivo sui titoli correlati. Sandbox (SAND) è cresciuto delraggiungendo un massimo intraday diprima di ritirarsi leggermente a 1,40. Il token nativo per il progetto Metaverso è aumentato di quasi ilnelle ultime 12 ore dall'annuncio dell'arrivo di Elvis digitale, muovendosi nella direzione opposta alla maggior parte delle criptovalute. Anche il token MANA diè cresciuto delnelle ultime 12 ore, raggiungendo 1,11 dollari prima di ritirarsi leggermente.

INIZIATIVE CORRELATE ALL'ARRIVO DI ELVIS

, COO e co-fondatore di The Sandbox, ha dichiarato: "Vogliamo consentire ai fan di esprimersi e impersonificare il proprio Elvis e mantenerlo per sempre sotto i riflettori grazie alle nuove tecnologie". Un “” sarà ospitato sul Metaverso Decentraland per inaugurare l'arrivo di Elvis. Verrà organizzato anche un tentativo diper il maggior numero di imitatori di Elvis in contemporanea nel Metaverso. I partecipanti potranno indossare i dispositivi indossabili di Elvis, tra cui la sua tuta e la parrucca che imita bene la silhouette del mito del rock americano. Allo stesso tempo, i detentori degliriceveranno dispositivi indossabili Elvis Decentral con licenza ufficiale.