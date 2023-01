Tesla, Elon Musk sul banco degli imputati per tweet sul delisting

Elon Musk ha testimoniato in California nel processo che lo vede imputato per una serie di tweet del 2018 in cui dichiarava di aver i fondi necessari per il delisting di Tesla.

L'azione legale contro il patron delle auto elettriche per i suoi cinguettii è stata avviata da un azionista e potrebbe costargli miliardi di dollari in danni nel caso in cui la giuria lo ritenesse colpevole. Secondo l'azionista che ha fatto causa, Musk non aveva infatti i fondi per il delisting di Tesla e ha agito in modo sconsiderato discutendo del piano che forse era solo alle fasi embrionali.