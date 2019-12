Elezioni Gran Bretagna, i mercati scommettono sulla vittoria di Johnson ma non sulla hard Brexit

Conservatori in testa I sondaggi danno i Conservatori di Boris Johnson in testa, ma con una maggioranza in Parlamento di poco superiore ai 311 seggi necessari per governare in autonomia. I Laburisti di Jeremy Corbyn sono in recupero, anche se la posizione poco chiara sulla Brexit non sembra aver convinto fino in fondo i sostenitori del remain.

Le indicazioni della sterlina L'indicatore da seguire per comprendere le sensazioni dei mercati rispetto alle elezioni britanniche è la sterlina. Negli ultimi giorni il cambio sterlina/dollaro Usa è rimasto stabile e anche questa mattina si è attestato intorno a 1,32. Un segnale, questo, che i mercati sembrano abbastanza sicuri di una vittoria dei Conservatori, ma allo stesso tempo credono in uno scenario che non porterà a una hard Brexit. Quest’ultima ipotesi, l'uscita dall'Unione europea disordinata e senza accordo, è da sempre quello più temuto dagli investitori.

Il mercato azionario Per farsi un'idea la scorsa estate, quando una hard Brexit sembrava un rischio concreto, il cambio tra sterlina e dollaro Usa era intorno a quota 1,2. L'altro indicatore da seguire è quello dei mercati azionari britannici e anche in questo caso l'apertura di giornata, con il Ftse 100 di Londra, sembra essere in linea con l'ipotesi di vittoria di Boris Johnson senza hard Brexit.

Scenario gradito ai mercati Questo scenario è dunque quello considerato più favorevole per i mercati perché, pur portando a un'uscita dal Regno Unito dall'Ue, elimina i fattori di incertezza che potrebbero penalizzare gli investitori sul breve e sul medio-lungo termine. Secondo gli analisti, in questo scenario la sterlina potrebbe riportarsi intorno a 1,35 sul dollaro anche se difficilmente potrebbe tornare al cambio 1,50 precedente al referendum del 2016.

Rischio Parlamento appeso Al contrario, lo scenario di un Parlamento "appeso", con nessuno dei due partiti in grado di ottenere una maggioranza chiara, riporterebbe il Paese nell'incertezza per l'esito della Brexit con lunghe ed estenuanti trattative. Un'ipotesi che andrebbe a penalizzare l'economia del Paese e la sterlina.