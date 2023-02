Effetto Brexit, i supermercati inglesi devono iniziare a razionare frutta e verdura

In Gran Bretagna mancano frutta e verdura. Gli scaffali dei supermercati sono praticamente vuoti, a causa principalmente dello stop di forniture da parte di Spagna e Marocco, principali esportatori di questi alimenti. Due marchi di supermercati, Asda e Morrisons, hanno annunciato l'introduzione di un razionamento su pomodori, cetrioli, lamponi e altre verdure. Si possono acquistare al massimo tre confezioni per cliente.

BREXIT MA NON SOLO

La scarsità di forniture non è causata dalla Brexit. Il problema principale di questi giorni è il clima troppo freddo in Africa settentrionale e Spagna, che ha causato lo stop della raccolta di frutta e ortaggi. Questi due Paesi sono i principali esportatori nel Regno Unito che si rifornisce per il 90-95% nei mesi invernali proprio comprando da questi due Paesi.

C'ENTRA ANCHE IL CARO ENERGIA

C'è da mettere in conto anche le crescenti difficoltà degli agricoltori inglesi dovute principalmente al caro energia. Molti produttori locali, infatti, si sono trovati nelle condizioni di dover diminuire drasticamente le varietà coltivate a causa dei rincari proibitivi dei costi dell'energia. I maggiori costi dell'energia si sono registrati anche nei paesi esportatori, rendendo di fatto frutta e verdura oltre che introvabile, anche carissima nel Regno Unito.

MANCANO I POSTI DI LAVORO

A complicare ulteriormente il quadro, c'è anche la mancanza di posti di lavoro nel settore. Secondo le stime più aggiornate, infatti, pare che manchino circa 1,2 milioni di lavoratori nel settore agricolo. Oltre il 60% dei britannici - emerge da un recente sondaggio - si è dichiarato deluso dalla situazione economica dopo la Brexit.

