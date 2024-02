Draghi: "In Ue c'è un immenso bisogno di investimenti"

Mario Draghi, incaricato di stilare il rapporto sulla competitività dalla Commissione Ue, ha incontrato all'Eurocamera i presidenti delle commissioni parlamentari.

"La strada da percorrere per recuperare la nostra competitività è complessa, in particolare in termini di mobilitazione del massiccio fabbisogno di investimenti", ha spiegato Draghi che ha sottolineato la necessità di essere competitivi per mantenere i nostri sistemi di welfare e preservare i valori fondamentali europei. L'ex premier ha chiesto di ritrovare la capacità di agire collettivamente e per l'interesse collettivo.