"L'Europa non può erigere dei muri tariffari come fanno gli Stati Uniti e questo perché noi siamo più esposti agli interscambi commerciali". Lo ha affermato Mario Draghi nel corso di un evento organizzato dal Kilometro Rosso a Bergamo. "Oggi il libero scambio mondiale non è finito - ha aggiunto -, ma la politica è entrata negli scambi e l'Europa è l'area più aperta rispetto agli altri. Quando gli altri non rispettano le regole quelli più esposti siamo noi".