Dossier Alitalia, sindacati convocati dai commissari mercoledì

I sindacati, secondo quanto si apprende, sono stati convocati dai commissari straordinari di Alitalia per un incontro informale mercoledì 28 agosto. La riunione dovrebbe essere l'occasione per fare il punto sul dossier, alla luce della crisi di governo e in vista della scadenza del 15 settembre per la presentazione dell'offerta vincolante e del piano industriale da parte della cordata composta da Fs, Delta, Atlantia e Mef.