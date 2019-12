Dl fisco, 500 assunzioni all'Agenzia delle Entrate: lotta a frodi Iva

In arrivo 800 nuove assunzioni per le agenzie fiscali. Lo prevede un emendamento del governo al decreto Fiscale approvato dalla commissione Finanze. Nel dettaglio si tratta di circa 500 assunzioni all'Agenzia delle Entrate per rafforzare "il contrasto all'utilizzo distorto di partite Iva aperte al solo fine di perpetrare condotte fraudolente". Altre 300 assunzioni andranno alle Dogane per contrastare le frodi sulle accise e sui diritti doganali.