Disoccupazione e inattività, resta ampio il divario di genere 

Dagli ultimi dati Istat relativi al mercato del lavoro nel mese di agosto – si registra un calo importante della disoccupazione, ai minimi dal 2011, tuttavia in parte dovuto all'aumento degli inattivi – emergono trend pressoché simili per le componenti di genere. Qualche esempio: l'occupazione è stabile per uomini e donne, così come la riduzione della disoccupazione interessa entrambi i segmenti.

Anche il dato negativo già messo in risalto all'inizio, vale a dire la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che è in crescita dello 0,6% (pari a +73 mila unità, il tasso di inattività sale al 34,5%) – gli inattivi, per definizione, sono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle che l’Istat non classifica come occupate o in cerca di occupazione – riguarda entrambe le componenti di genere, anche se ad un'intensità maggiore per gli uomini.

Non che lo spunto sia particolarmente favorevole alle donne, anche perché – numeri alla mano – il divario resta ancora oggi molto evidente sebbene i livelli occupazionali siano stati trainati soprattutto dalle donne nel periodo recente.

In un anno (agosto 2018 – agosto 2019) la crescita del tasso di occupazione femminile registra un +0,6%, mentre tra gli uomini l'aumento è dello 0,3%. Anche il tasso di disoccupazione, nello stesso periodo, evidenzia segnali leggermente più positivi per la componente femminile: -0,8% contro -0,6%. Ma allo stato attuale il tasso di occupazione per le donne (50,2%) è sotto di 18 punti percentuali (68,2% per gli uomini) e, soprattutto, il tasso di disoccupazione si attesta al 10,5% contro l'8,7% dei maschi. Non solo: se il tasso di inattività – che ad agosto, di fatto, ha spinto al ribasso la disoccupazione – tra gli uomini si attesta al 25,1%, tra le donne arriva addirittura al 43,8%. Superiore, cioè, di circa 20 punti.