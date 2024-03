Direttore Mes: contatti con Italia per trovare una soluzione

Il direttore del Mes, Pierre Gramegna, fa sapere che è in "contatto con tutti i Paesi Ue per capire e vedere come potrà evolversi la situazione in Italia" dopo la mancata ratifica della riforma del trattato.

"L'unica cosa che posso dirvi è che per ragioni costituzionali il Parlamento italiano non può discutere nuovamente la questione entro la scadenza dei sei mesi rispetto alla decisione di dicembre. Stiamo ancora parlando con l'Italia per vedere come possiamo trovare una soluzione". Lo ha detto Gramegna nel corso della conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.