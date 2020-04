Di Maio: "Spenderemo quello che serve, Mes non ha funzionato"

"Non si supera una crisi con l'austerità, ma investendo e spendendo. Il Mes non ha funzionato in Grecia, figuriamoci ora. E poi il Mes è il modo per dire ai Paesi vi diamo uno strumento, ma ve la vedete da soli". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio parlando dei rapporti con l'Ue durante questa pandemia. "L'Italia chiede di poter spendere tutto quello che serve, Abbiamo bisogno del sostegno della Bce e condividere rischi e opportunità con l'Ue".