Del Vecchio supera Ferrero nella classifica degli uomini più ricchi d'Italia

E’ tempo di cambiamenti nella classifica Forbes dei billionaires , le persone più ricche del mondo. Il sorpasso di Bill Gates , il fondatore di Microsoft, ai danni di Jeff Bezos , presidente di Amazon, non è stato l’unico cambio al vertice rispetto alla graduatoria pubblicata a marzo dell’anno scorso. In Italia infatti Giovanni Ferrero è stato superato da Leonardo del Vecchio , patron del gruppo Luxottica.

Giovanni Ferrero, guida dell’omonimo gruppo dolciario, con un patrimonio stimato da Forbes in 21,9 miliardi di dollari, non è più al primo posto tra gli italiani più ricchi. Può consolarsi con la 46esima posizione a livello mondiale, ma davanti a lui ora si trova Leonardo Del Vecchio, presidente del gruppo Luxottica, avanzato, con un patrimonio di 24,3 miliardi, al 38esimo posto. Il merito è da attribuirsi alla scalata in Borsa del titolo EssilorLuxottica che, dall’aprile scorso, ha guadagnato circa il 35% a Piazza Affari. La classifica in tempo reale tiene conto infatti delle variazioni di valore degli asset quotati sui mercati finanziari. Ferrero invece non può contare su questo fattore dato che ha sempre rifuggito la quotazione in Borsa.

Non si tratta delle uniche novità nel nostro Paese. Tra le primissime posizioni dei più ricchi sale Giorgio Armani, che giunge sul terzo gradino del podio (in precedenza quarto) con un patrimonio di 11,2 miliardi. Fa invece il suo ingresso nella top ten il fondatore di Mediolanum, Ennio Doris. Merito anche in questo caso soprattutto della Borsa, dato che negli ultimi 15 giorni il titolo Banca Mediolanum ha messo a segno una progressione di circa 10 punti percentuali.