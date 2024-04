Def, successioni e donazioni si cambia: per l'eredità arriva la dichiarazione precompilata | Addio al Superbollo 

Un’imposta unica in misura fissa, semplificazioni per gli automobilisti, la detassazione dei trasferimenti di impresa ai familiari. Ecco le principali novità del Decreto economia e finanza

Le novità contenute nel decreto legislativo , attuativo della delega fiscale che ha come obiettivo la semplificazione di tutta la normativa su successioni e gli adempimenti per arrivare a un tributo unico.

Tgcom24

Successione, verso l'autoliquidazione Tra le novità principali c’è quella della ridefinizione della successione. Si punta a introdurre l'autoliquidazione delle imposte come avviene già, ad esempio, per le dichiarazioni dei redditi. Si aggiorna inoltre la normativa dei trust e si rivedono le tabelle relative agli adempimenti.

Dichiarazione online Per la successione, si legge nella bozza del decreto "la dichiarazione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione". Si arriva insomma, a una sorta di precompilata.



Con la dichiarazione telematica sarà possibile liquidare in unica soluzione, con il modello F24, le imposte di successione e quelle accessorie. Per gli altri atti l’imposta di bollo, quelle ipotecaria e catastale e i tributi speciali catastali, saranno sostituiti da un tributo unico, eventualmente in misura fissa.

Imposta di bollo, tutto più facile Novità sono previste anche per le tasse automobilistiche. Si va verso l’addio all'imposta di bollo. Sempre nell’ottica di razionalizzare e semplificare, la riforma punta all’eventuale e progressivo superamento del Superbollo oggi previsto per le auto e i veicoli con una potenza superiore a 185 chilowatt.

Passaggi generazionali Nuove norme si prevedono anche sui trust per facilitare i passaggi generazionali delle imprese. I trasferimenti di imprese o rami d’azienda, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, non dovrebbero più essere soggetti all'imposta. Il beneficio si applica a condizione che i beneficiari detengano il controllo di quei beni per un minimo di cinque anni dalla data del trasferimento.