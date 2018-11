Def, Calenda: "Crescita confermata, Pil può arrivare a +1,6%"

"Non ci sono elementi di una possibile recessione e il Def conferma la crescita per il 2018, con una previsione prudente dell'1,5% ma che può arrivare all'1,6%". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. "E' però possibile - aggiunge - un rallentamento a livello mondiale che non è di per sé drammatico, ma in un quadro fragile come questo può essere pericoloso".