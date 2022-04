Def, Bankitalia: "Dalla guerra in Ucraina incertezza eccezionale"

"La guerra in Ucraina è un fattore di eccezionale incertezza entrato su un quadro macro già offuscato da inflazione e il riacutizzarsi della pandemia.

La guerra ha determinato sanzioni senza precedenti. Le ripercussioni dipenderanno dalla prosecuzione del conflitto", che finora si è manifestato con il rialzo dei prezzi materie prime. E' l'analisi del capo economista di Bankitalia, Fabrizio Balassone, in audizione sul Def in Parlamento. "Le conseguenze saranno più accentuate per le economie europee - spiega l'esperto di via Nazionale -, ma anche per quelle dei Paesi emergenti che sono esposti a strozzature per l'offerta soprattutto di beni alimentari".