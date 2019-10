Def, 21,9% propensione all'evasione: su Irpef autonomi al 69,6% 

Una propensione all'evasione fiscale, misurata con il tax gap, pari al 21,9% nella media 2014-2016, e che fra il 2016 e il 2017 segna un lieve rialzo, dal 31% al 31,1%, al netto del lavoro dipendente, principalmente imputabile a Irpef e Tasi. E' quanto si legge in un allegato al Def, in cui si evidenzia come il valore sia più alto per il lavoro autonomo e l'impresa, con una propensione all'evasione pari a al 69,6% nel 2017 (68% l'anno prima).