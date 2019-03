Decreto crescita, rispunta mini tassa su rientro in Italia da estero

Rispunta anche la mini tassa per chi decide di trasferirsi in Italia per almeno due anni, dopo essere stato almeno due anni all'estero. La norma, che prevede un super sconto per attirare lavoratori dall'estero a partire dal 2020, ricompare nella bozza del decreto crescita dopo un tentativo già compiuto con il decretone. Si prevede inoltre che si paghino tasse per cinque anni solo sul 30% del reddito.