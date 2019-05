Dazi, Trump prepara tasse su altri prodotti "Made in China" per 300 mld

L'amministrazione Trump mette in moto la macchina per imporre potenzialmente dazi su altri 300 miliardi di dollari di made in China finora esentati dalla guerra commerciale fra i due Paesi. Il rappresentate al commercio ha pubblicato i dettagli: nell'elenco ci sono i prodotti che essenzialmente non erano ancora stati colpiti dalle tasse. Si tratta di 3.805 beni interessati. L'udienza pubblica sulle nuove tariffe è in programma il 17 giugno.