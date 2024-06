Crollano gli artigiani, Inps: 318mila in meno in dieci anni

Gli artigiani stanno scomparendo: oltre 318mila in meno in Italia negli ultimi dieci anni e quasi uno su cinque manca all'appello senza che sia stato possibile un rimpiazzo. Sono i dati dell'Inps dai quali risulta che in nove anni tra il 2014 e il 2023, questi lavoratori sono passati da 1.775.373 a 1.456.918 con una flessione del 17,94%. In un solo anno, nel 2023 soltanto rispetto al 2022 ne sono scomparsi oltre 70.000 (73.357 unità -4,8%).