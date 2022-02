Crisi energetica, Giappone invia navi cisterna di gas naturale in Europa

Afp

Il governo giapponese ha confermato la volontà di offrire parte delle proprie riserve di gas naturale (Lng) per attenuare la crisi energetica in Europa, in scia alle tensioni geopolitiche al confine con l'Ucraina. Il ministro dell'Economia, Koichi Hagiuda, ha incontrato il rappresentante dell'Ue in Giappone, Patricia Flor, e il nuovo ambasciatore Usa, Rahm Emanuel, assicurando la fornitura su iniziale richiesta degli Stati Uniti. Diverse navi cisterna di gas naturale liquefatto arriveranno in Europa il prossimo mese, ha detto Hagiuda, senza specificare i quantitativi. Tokyo chiederà alle aziende nazionali di rendere disponibili le forniture pronte alla conversione per le aziende del Vecchio continente, garantendo di mantenere nel Paese scorte a sufficienza.