Crisi coronavirus, Lagarde (Bce): impensabile cancellare debiti

Una cancellazione dei debiti contratti per contrastare lo shock economico senza precedenti causato dal coronavirus? "Mi sembra completamente impensabile, in questo momento siamo concentrati su come sostenere l'economia". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, alla radio francese France Inter. "Più in là vedremo come rimborsare i debiti e gestire le finanze pubbliche nel modo più efficiente", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui