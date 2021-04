Covid, Visco: strumento principale per ripresa economica è vaccinazione

"Lo strumento principale che abbiamo al momento non è né monetario né fiscale, sono le vaccinazioni". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al Financial Times. Il ritmo irregolare con cui i Paesi vaccinano le loro popolazioni "rappresenta la più grande minaccia per una ripresa economica globale. La campagna di vaccinazione ci permette di vedere la luce in fondo al tunnel, non possiamo sbagliare", ha aggiunto.