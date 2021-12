Covid, Federalberghi: "Situazione turismo in netto peggioramento"

Ente del Turismo

La situazione del turismo a causa della pandemia "è in netto peggioramento e non solo nelle città d'arte". Lo spiega il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, secondo cui tra "positivi, persone in isolamento o spaventate è difficile trovare qualcuno libero di muoversi". Secondo Bocca siamo il settore che soffre di più, negli ultimi giorni abbiamo assistito a un blocco delle prenotazioni e ora registriamo solo cancellazioni".