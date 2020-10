Covid, Bonomi: "E' ancora emergenza, cosa ha fatto il governo?"

Ansa

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi accusa il governo sulla gestione del Covid perché, dice, "bisognava pensare al futuro" e invece "purtroppo siamo ancora in emergenza". E chiarisce: "Si sapeva di una possibile seconda ondata, ma cosa è stato fatto? Due terzi delle risorse messe in campo non sono state utilizzate. E adesso siamo qua a dire: la curva è ripartita e non siamo in grado di monitorarla".