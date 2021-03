Covid, Biden: 9,5 milioni posti lavoro in meno rispetto a un anno fa

Afp

I dati sul mercato del lavoro mostrano come gli "americani hanno bisogno urgentemente di aiuto". Lo afferma il presidente Joe Biden, sottolineando che negli Stati Uniti ci sono "9,5 milioni di posti in meno rispetto allo stesso periodo dello corso anno: al tasso attuale ci vorranno due anni per recuperare". Per questo Biden preme per il via libera al suo piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari.