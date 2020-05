Coronavirus, Ue approva modifiche a Temporary Framework su aiuti di Stato

La Commissione Ue ha approvato delle ulteriori modifiche al "Temporary Framework", l'allentamento temporaneo alle regole sugli aiuti di Stato deciso in risposta alla pandemia di coronavirus. Esse prevedono la possibilità di ricapitalizzazioni dirette di imprese non finanziarie da parte dello Stato o concessioni di prestiti subordinati. Secondo l'esecutivo europeo, con questa nuova modifica potrà consentire "aiuti stimati in 1,9 trilioni di euro".