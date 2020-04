Coronavirus, proposta dell'Italia all'Ue: fondo gestito da commissione

La proposta italiana per affrontare l'emergenza coronavirus prevede che il piano europeo per la ripresa si configuri come "uno strumento temporaneo che la Commissione Ue, con l'implicita garanzia del budget europeo, prende in prestito sui mercati per finanziare prestiti 'back to back' ai Paesi membri". Inoltre, tutti gli Stati dovrebbero fornire garanzie comuni che possono essere gradualmente sostituite da proprie risorse".