Coronavirus, Patuanelli: produzione -50%, non pareggeremo mai danno

"In base ai dati che abbiamo ricevuto tramite il Mef che monitora il volume d'affari, la riduzione della produzione è di oltre il 50-55% complessivo per aprile e di oltre il 30% per marzo, che ha visto un lockdown parziale". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sottolineando che per quante risorse si possano destinare "non riusciremo mai a pareggiare il danno reale per la mancata produzione".

