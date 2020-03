Coronavirus, Ocse: "Profonda minaccia al nostro benessere"

"L'epidemia di coronavirus che adesso colpisce tanti Paesi è solo l'ultimo sconvolgimento in data che minaccia profondamente il nostro benessere". Lo ha detto il segretario generale dell'Ocse, Miguel Angel Gurria, presentando il rapporto sul benessere di vita. Per il numero uno dell'Ocse, il virus "mette in pericolo non solo la nostra salute, ma anche i legami sociali, i redditi e i mezzi di sussistenza degli individui".