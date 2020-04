Coronavirus, Mef: già sospesi mutui prima casa per 3 miliardi 

"Il totale delle comunicazioni relative all'accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione del mutuo sulla prima casa è pari ad un valore di quasi 3 miliardi di euro". E' quanto si legge in una nota del Mef che illustra i primi dati raccolti dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure anti-coronavirus, messe in campo con il decreto Cura Italia e con quello sulla liquidità per le imprese.