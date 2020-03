Il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha discusso con il premier Giuseppe Conte "della situazione in Italia e di che tipo di sostegno aggiuntivo si può dare al Paese. Hanno deciso di sentirsi per stabilire quali altre misure intraprendere" per l'emergenza coronavirus. Anche il vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, ha assicurato che Bruxelles "è pronta a lavorare con Roma per rimediare ai problemi dell'economia".