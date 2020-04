Coronavirus, Francia: "Assurdo che l'Olanda blocchi l'intesa Ue"

L'accordo all'Eurogruppo sulla strategia da adottare per far fronte alla crisi del coronavirus è "bloccato soltanto dall'Olanda". Lo sottolineano fonti dell'Eliseo precisando che questa posizione è "controproducente, incomprensibile e non può durare". La Francia continua a credere in un'intesa per dare una risposta unitaria alla crisi e il ministro dell'Economia Bruno Le Maire afferma che un fallimento "è impensabile".