Coronavirus, dipendenti della Mondelez Italia si decurtano lo stipendio a favore degli ospedali in Lombardia e Piemonte

L'amministratore delegato Silvia Bagliani ha spiegato che "per quanto riguarda l’Italia" il gruppo ha "lavorato su due fronti. Ha lanciato una raccolta fondi, e fatto contributi economici e finanziari, per gli ospedali in difficoltà in Lombardia e in Piemonte. E dall'altra parte ha fatto donazioni di prodotti alimentari ad organizzazioni che supportano le famiglie sul territorio". Mondelez inoltre ha "contribuito con 15 milioni di dollari per l'emergenza Covid-19 a livello globale", ha concluso la Bagliani.